Friend3 (F3) Information Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop. Officiel hjemmeside: https://friend3.group/ Hvidbog: https://docs.friend3.group/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167

Friend3 (F3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Friend3 (F3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Alle tiders Høj: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Alle tiders Lav: $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 Nuværende pris: $ 0.00326 $ 0.00326 $ 0.00326

Friend3 (F3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Friend3 (F3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal F3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange F3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår F3's tokenomics, kan du udforske F3 tokens live-pris!

Sådan køber du F3 Er du interesseret i at tilføje Friend3 (F3) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe F3, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Friend3 (F3) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for F3 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

F3 Prisprediktion Vil du vide, hvor F3 måske er på vej hen? Vores F3 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

