Exverse (EXVG) Information Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace. Officiel hjemmeside: https://exv.io/ Hvidbog: https://litepaper.exverse.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63 Køb EXVG nu!

Exverse (EXVG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Exverse (EXVG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 95.42K $ 95.42K $ 95.42K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Alle tiders Høj: $ 0.44607 $ 0.44607 $ 0.44607 Alle tiders Lav: $ 0.003066990485642077 $ 0.003066990485642077 $ 0.003066990485642077 Nuværende pris: $ 0.002967 $ 0.002967 $ 0.002967 Få mere at vide om Exverse (EXVG) pris

Exverse (EXVG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Exverse (EXVG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXVG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXVG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXVG's tokenomics, kan du udforske EXVG tokens live-pris!

Sådan køber du EXVG Er du interesseret i at tilføje Exverse (EXVG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EXVG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EXVG på MEXC nu!

Exverse (EXVG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EXVG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EXVG prishistorikken nu!

EXVG Prisprediktion Vil du vide, hvor EXVG måske er på vej hen? Vores EXVG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EXVG Tokens prisprediktion nu!

