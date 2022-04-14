EX Sports (EXS) Tokenomics Få vigtig indsigt i EX Sports (EXS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EX Sports (EXS) Information EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action. Officiel hjemmeside: https://exstoken.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/qmx4m9hurxuyueev Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xF8e4FB7f8729518e48e0Ac7FD9249E1B8503Edae

EX Sports (EXS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EX Sports (EXS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00342 $ 0.00342 $ 0.00342 Få mere at vide om EX Sports (EXS) pris

EX Sports (EXS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EX Sports (EXS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXS's tokenomics, kan du udforske EXS tokens live-pris!

EX Sports (EXS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EXS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EXS prishistorikken nu!

EXS Prisprediktion Vil du vide, hvor EXS måske er på vej hen? Vores EXS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EXS Tokens prisprediktion nu!

