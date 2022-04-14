Ergo (ERG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ergo (ERG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ergo (ERG) Information Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools. Officiel hjemmeside: https://ergoplatform.org/ Hvidbog: https://ergoplatform.org/en/documents Block Explorer: https://explorer.ergoplatform.com/ Køb ERG nu!

Ergo (ERG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ergo (ERG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 77.97M $ 77.97M $ 77.97M Samlet udbud $ 97.74M $ 97.74M $ 97.74M Cirkulerende forsyning $ 81.65M $ 81.65M $ 81.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 93.33M $ 93.33M $ 93.33M Alle tiders Høj: $ 2.25 $ 2.25 $ 2.25 Alle tiders Lav: $ 0.109036761354 $ 0.109036761354 $ 0.109036761354 Nuværende pris: $ 0.9549 $ 0.9549 $ 0.9549 Få mere at vide om Ergo (ERG) pris

Ergo (ERG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ergo (ERG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ERG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ERG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ERG's tokenomics, kan du udforske ERG tokens live-pris!

Ergo (ERG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ERG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ERG prishistorikken nu!

ERG Prisprediktion Vil du vide, hvor ERG måske er på vej hen? Vores ERG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ERG Tokens prisprediktion nu!

