ERA (ERA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i ERA (ERA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:26:14 (UTC+8)
USD

ERA (ERA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ERA (ERA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 33.31M
$ 33.31M$ 33.31M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 148.50M
$ 148.50M$ 148.50M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 224.30M
$ 224.30M$ 224.30M
Alle tiders Høj:
$ 1.992
$ 1.992$ 1.992
Alle tiders Lav:
$ 0.2158036236564075
$ 0.2158036236564075$ 0.2158036236564075
Nuværende pris:
$ 0.2243
$ 0.2243$ 0.2243

ERA (ERA) Information

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

Officiel hjemmeside:
https://www.caldera.xyz
Hvidbog:
https://docs.google.com/document/d/1eonRqRbuxcAseUf8CyVt5XKbIKMb5K9ryLU6KMKoHT8/edit?usp=sharing
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xE2AD0BF751834f2fbdC62A41014f84d67cA1de2A

ERA (ERA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for ERA (ERA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ERA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ERA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ERA's tokenomics, kan du udforske ERA tokens live-pris!

Sådan køber du ERA

Er du interesseret i at tilføje ERA (ERA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ERA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

ERA (ERA) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ERA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ERA Prisprediktion

Vil du vide, hvor ERA måske er på vej hen? Vores ERA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

