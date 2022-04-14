E Money Network (EMYC) Tokenomics Få vigtig indsigt i E Money Network (EMYC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

E Money Network (EMYC) Information Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us! Officiel hjemmeside: https://emoney.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d Køb EMYC nu!

E Money Network (EMYC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for E Money Network (EMYC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 130.92M $ 130.92M $ 130.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.53 $ 0.53 $ 0.53 Alle tiders Lav: $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 Nuværende pris: $ 0.02457 $ 0.02457 $ 0.02457 Få mere at vide om E Money Network (EMYC) pris

E Money Network (EMYC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for E Money Network (EMYC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EMYC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EMYC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EMYC's tokenomics, kan du udforske EMYC tokens live-pris!

E Money Network (EMYC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EMYC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EMYC prishistorikken nu!

EMYC Prisprediktion Vil du vide, hvor EMYC måske er på vej hen? Vores EMYC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EMYC Tokens prisprediktion nu!

