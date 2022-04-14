Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elon for AfD (ELON4AFD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elon for AfD (ELON4AFD) Information Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change. Officiel hjemmeside: https://elon4afd.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BkYAUVMar1gLwuFLv2n5cmB6HhcNtvd86kU3gqAypump Køb ELON4AFD nu!

Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elon for AfD (ELON4AFD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Alle tiders Lav: $ 0.00005718457428434 $ 0.00005718457428434 $ 0.00005718457428434 Nuværende pris: $ 0.00439 $ 0.00439 $ 0.00439 Få mere at vide om Elon for AfD (ELON4AFD) pris

Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elon for AfD (ELON4AFD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELON4AFD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELON4AFD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELON4AFD's tokenomics, kan du udforske ELON4AFD tokens live-pris!

Sådan køber du ELON4AFD Er du interesseret i at tilføje Elon for AfD (ELON4AFD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ELON4AFD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ELON4AFD på MEXC nu!

Elon for AfD (ELON4AFD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELON4AFD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELON4AFD prishistorikken nu!

ELON4AFD Prisprediktion Vil du vide, hvor ELON4AFD måske er på vej hen? Vores ELON4AFD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELON4AFD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!