Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomics

Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Elon for AfD (ELON4AFD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Elon for AfD (ELON4AFD) Information

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Officiel hjemmeside:
https://elon4afd.meme/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/BkYAUVMar1gLwuFLv2n5cmB6HhcNtvd86kU3gqAypump

Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elon for AfD (ELON4AFD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.275
$ 0.275$ 0.275
Alle tiders Lav:
$ 0.00005718457428434
$ 0.00005718457428434$ 0.00005718457428434
Nuværende pris:
$ 0.00439
$ 0.00439$ 0.00439

Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Elon for AfD (ELON4AFD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ELON4AFD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ELON4AFD tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ELON4AFD's tokenomics, kan du udforske ELON4AFD tokens live-pris!

Sådan køber du ELON4AFD

Er du interesseret i at tilføje Elon for AfD (ELON4AFD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ELON4AFD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Elon for AfD (ELON4AFD) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ELON4AFD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ELON4AFD Prisprediktion

Vil du vide, hvor ELON4AFD måske er på vej hen? Vores ELON4AFD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.