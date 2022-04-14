Elixir Games (ELIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elixir Games (ELIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elixir Games (ELIX) Information Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Officiel hjemmeside: https://elixir.games/ Hvidbog: https://whitepaper.elixir.games/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo Køb ELIX nu!

Elixir Games (ELIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elixir Games (ELIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Samlet udbud $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Alle tiders Høj: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 Alle tiders Lav: $ 0.002922262113844027 $ 0.002922262113844027 $ 0.002922262113844027 Nuværende pris: $ 0.004438 $ 0.004438 $ 0.004438 Få mere at vide om Elixir Games (ELIX) pris

Elixir Games (ELIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elixir Games (ELIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELIX's tokenomics, kan du udforske ELIX tokens live-pris!

Sådan køber du ELIX Er du interesseret i at tilføje Elixir Games (ELIX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ELIX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ELIX på MEXC nu!

Elixir Games (ELIX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELIX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELIX prishistorikken nu!

ELIX Prisprediktion Vil du vide, hvor ELIX måske er på vej hen? Vores ELIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELIX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!