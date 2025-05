ELIX

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

NavnELIX

RangNo.1857

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.16%

Cirkulationsforsyning245,925,876.77188587

Max Udbud1,500,000,000

Samlet Udbud1,499,994,210.560958

Cirkulationshastighed0.1639%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.18068135424224743,2024-05-30

Laveste pris0.004016229385088319,2025-04-09

Offentlig blockchainSOL

IndledningElixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.