Paysenger (EGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Paysenger (EGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Paysenger (EGO) Information Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Officiel hjemmeside: https://egoco.in/en/ Hvidbog: https://docs.paysenger.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466 Køb EGO nu!

Paysenger (EGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Paysenger (EGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 418.33K $ 418.33K $ 418.33K Samlet udbud $ 323.00M $ 323.00M $ 323.00M Cirkulerende forsyning $ 200.64M $ 200.64M $ 200.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 673.46K $ 673.46K $ 673.46K Alle tiders Høj: $ 0.1324 $ 0.1324 $ 0.1324 Alle tiders Lav: $ 0.001914531088565385 $ 0.001914531088565385 $ 0.001914531088565385 Nuværende pris: $ 0.002085 $ 0.002085 $ 0.002085 Få mere at vide om Paysenger (EGO) pris

Paysenger (EGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Paysenger (EGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EGO's tokenomics, kan du udforske EGO tokens live-pris!

Sådan køber du EGO Er du interesseret i at tilføje Paysenger (EGO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EGO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EGO på MEXC nu!

Paysenger (EGO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EGO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EGO prishistorikken nu!

EGO Prisprediktion Vil du vide, hvor EGO måske er på vej hen? Vores EGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EGO Tokens prisprediktion nu!

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

