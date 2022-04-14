Everton FC Fan Token (EFC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Everton FC Fan Token (EFC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Everton FC Fan Token (EFC) Information Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games. Officiel hjemmeside: https://www.socios.com/everton-fan-tokens/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e Køb EFC nu!

Everton FC Fan Token (EFC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Everton FC Fan Token (EFC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 968.64K $ 968.64K $ 968.64K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Alle tiders Høj: $ 4.62 $ 4.62 $ 4.62 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.1642 $ 0.1642 $ 0.1642 Få mere at vide om Everton FC Fan Token (EFC) pris

Everton FC Fan Token (EFC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Everton FC Fan Token (EFC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EFC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EFC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EFC's tokenomics, kan du udforske EFC tokens live-pris!

Sådan køber du EFC Er du interesseret i at tilføje Everton FC Fan Token (EFC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EFC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EFC på MEXC nu!

Everton FC Fan Token (EFC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EFC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EFC prishistorikken nu!

EFC Prisprediktion Vil du vide, hvor EFC måske er på vej hen? Vores EFC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EFC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!