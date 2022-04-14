EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Information edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. Officiel hjemmeside: https://edexa.network/ Hvidbog: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Køb EDX nu!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 229.84M $ 229.84M $ 229.84M Alle tiders Høj: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 Alle tiders Lav: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 Nuværende pris: $ 0.022984 $ 0.022984 $ 0.022984 Få mere at vide om EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) pris

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EDX's tokenomics, kan du udforske EDX tokens live-pris!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EDX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EDX prishistorikken nu!

EDX Prisprediktion Vil du vide, hvor EDX måske er på vej hen? Vores EDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EDX Tokens prisprediktion nu!

