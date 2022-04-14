donkey (DONKEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i donkey (DONKEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

donkey (DONKEY) Information $DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures. Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa49fa5e8106e2d6d6a69e78df9b6a20aab9c4444 Køb DONKEY nu!

donkey (DONKEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for donkey (DONKEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.60M $ 19.60M $ 19.60M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.60M $ 19.60M $ 19.60M Alle tiders Høj: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Alle tiders Lav: $ 0.000017148037481088 $ 0.000017148037481088 $ 0.000017148037481088 Nuværende pris: $ 0.019602 $ 0.019602 $ 0.019602 Få mere at vide om donkey (DONKEY) pris

donkey (DONKEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for donkey (DONKEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DONKEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DONKEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DONKEY's tokenomics, kan du udforske DONKEY tokens live-pris!

Sådan køber du DONKEY Er du interesseret i at tilføje donkey (DONKEY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DONKEY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DONKEY på MEXC nu!

donkey (DONKEY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DONKEY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DONKEY prishistorikken nu!

DONKEY Prisprediktion Vil du vide, hvor DONKEY måske er på vej hen? Vores DONKEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DONKEY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!