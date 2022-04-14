DOGE (DOGEGOV) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGE (DOGEGOV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGE (DOGEGOV) Information Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty. Officiel hjemmeside: https://www.dogegov.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1121AcC14c63f3C872BFcA497d10926A6098AAc5 Køb DOGEGOV nu!

DOGE (DOGEGOV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGE (DOGEGOV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.34M $ 8.34M $ 8.34M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 979.12M $ 979.12M $ 979.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Alle tiders Høj: $ 0.706 $ 0.706 $ 0.706 Alle tiders Lav: $ 0.000028823847184381 $ 0.000028823847184381 $ 0.000028823847184381 Nuværende pris: $ 0.008514 $ 0.008514 $ 0.008514 Få mere at vide om DOGE (DOGEGOV) pris

DOGE (DOGEGOV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGE (DOGEGOV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGEGOV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGEGOV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGEGOV's tokenomics, kan du udforske DOGEGOV tokens live-pris!

DOGE (DOGEGOV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DOGEGOV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DOGEGOV prishistorikken nu!

DOGEGOV Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGEGOV måske er på vej hen? Vores DOGEGOV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGEGOV Tokens prisprediktion nu!

