DODO (DODO) Tokenomics Få vigtig indsigt i DODO (DODO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

DODO (DODO) Information DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets. Officiel hjemmeside: https://dodoex.io/ Hvidbog: https://docs.dodoex.io/en/home/what-is-dodo Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd Køb DODO nu!

DODO (DODO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DODO (DODO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.76M $ 31.76M $ 31.76M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 725.70M $ 725.70M $ 725.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 8.53 $ 8.53 $ 8.53 Alle tiders Lav: $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 Nuværende pris: $ 0.04376 $ 0.04376 $ 0.04376 Få mere at vide om DODO (DODO) pris

DODO (DODO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DODO (DODO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DODO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DODO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DODO's tokenomics, kan du udforske DODO tokens live-pris!

DODO (DODO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DODO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DODO prishistorikken nu!

DODO Prisprediktion Vil du vide, hvor DODO måske er på vej hen? Vores DODO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DODO Tokens prisprediktion nu!

