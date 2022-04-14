Dream Machine Token (DMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dream Machine Token (DMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dream Machine Token (DMT) Information DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. Officiel hjemmeside: https://launch.sankodreammachine.net/ Hvidbog: https://www.sankodreammachine.net/docs Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8

Dream Machine Token (DMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dream Machine Token (DMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M Alle tiders Høj: $ 198 $ 198 $ 198 Alle tiders Lav: $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 Nuværende pris: $ 13.385 $ 13.385 $ 13.385

Dream Machine Token (DMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dream Machine Token (DMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

