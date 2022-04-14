DeLorean (DMC) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeLorean (DMC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeLorean (DMC) Information DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand. Officiel hjemmeside: https://deloreanlabs.com Hvidbog: https://ws.onehub.com/secure_share/yo8s5rm2 Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC/txs Køb DMC nu!

DeLorean (DMC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeLorean (DMC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.19M $ 12.19M $ 12.19M Samlet udbud $ 12.80B $ 12.80B $ 12.80B Cirkulerende forsyning $ 3.03B $ 3.03B $ 3.03B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.53M $ 51.53M $ 51.53M Alle tiders Høj: $ 0.02485 $ 0.02485 $ 0.02485 Alle tiders Lav: $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 Nuværende pris: $ 0.004026 $ 0.004026 $ 0.004026 Få mere at vide om DeLorean (DMC) pris

DeLorean (DMC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeLorean (DMC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DMC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DMC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DMC's tokenomics, kan du udforske DMC tokens live-pris!

DeLorean (DMC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DMC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DMC prishistorikken nu!

DMC Prisprediktion Vil du vide, hvor DMC måske er på vej hen? Vores DMC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DMC Tokens prisprediktion nu!

