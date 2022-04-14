dForce (DF) Tokenomics Få vigtig indsigt i dForce (DF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dForce (DF) Information dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance. Officiel hjemmeside: https://dforce.network/ Hvidbog: https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0

dForce (DF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dForce (DF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.05M $ 28.05M $ 28.05M Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.05M $ 28.05M $ 28.05M Alle tiders Høj: $ 2 $ 2 $ 2 Alle tiders Lav: $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 Nuværende pris: $ 0.02805 $ 0.02805 $ 0.02805 Få mere at vide om dForce (DF) pris

dForce (DF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dForce (DF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DF's tokenomics, kan du udforske DF tokens live-pris!

dForce (DF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

DF Prisprediktion Vil du vide, hvor DF måske er på vej hen? Vores DF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

