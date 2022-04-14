DeFinity Markets (DEFX) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeFinity Markets (DEFX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeFinity Markets (DEFX) Information A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape. Officiel hjemmeside: https://definity.network/ Hvidbog: https://definity.network/lightpaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa Køb DEFX nu!

DeFinity Markets (DEFX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFinity Markets (DEFX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 171.52M $ 171.52M $ 171.52M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M Alle tiders Høj: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Alle tiders Lav: $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 Nuværende pris: $ 0.03719 $ 0.03719 $ 0.03719 Få mere at vide om DeFinity Markets (DEFX) pris

DeFinity Markets (DEFX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFinity Markets (DEFX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEFX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEFX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEFX's tokenomics, kan du udforske DEFX tokens live-pris!

Sådan køber du DEFX Er du interesseret i at tilføje DeFinity Markets (DEFX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DEFX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DEFX på MEXC nu!

DeFinity Markets (DEFX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DEFX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DEFX prishistorikken nu!

DEFX Prisprediktion Vil du vide, hvor DEFX måske er på vej hen? Vores DEFX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEFX Tokens prisprediktion nu!

