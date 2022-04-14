Decubate (DCB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Decubate (DCB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Decubate (DCB) Information Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3. Officiel hjemmeside: https://www.decubate.com Hvidbog: https://docs.decubate.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2 Køb DCB nu!

Decubate (DCB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Decubate (DCB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 380.03M $ 380.03M $ 380.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01264 $ 0.01264 $ 0.01264 Få mere at vide om Decubate (DCB) pris

Decubate (DCB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Decubate (DCB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DCB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DCB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DCB's tokenomics, kan du udforske DCB tokens live-pris!

Decubate (DCB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DCB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DCB prishistorikken nu!

DCB Prisprediktion Vil du vide, hvor DCB måske er på vej hen? Vores DCB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DCB Tokens prisprediktion nu!

