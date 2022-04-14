() Tokenomics Få vigtig indsigt i (), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

() Information DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience. Officiel hjemmeside: https://darkstar.center Hvidbog: https://whitepaper.darkstar.center/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005 Køb nu!

() Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for (), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.90M $ 36.90M $ 36.90M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 293.33M $ 293.33M $ 293.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 125.80M $ 125.80M $ 125.80M Alle tiders Høj: $ 0.17739 $ 0.17739 $ 0.17739 Alle tiders Lav: $ 0.055093699723331745 $ 0.055093699723331745 $ 0.055093699723331745 Nuværende pris: $ 0.1258 $ 0.1258 $ 0.1258 Få mere at vide om () pris

() Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for () er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 's tokenomics, kan du udforske tokens live-pris!

() Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk prishistorikken nu!

