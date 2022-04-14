Convex Finance (CVX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Convex Finance (CVX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Convex Finance (CVX) Information Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Officiel hjemmeside: https://www.convexfinance.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz Køb CVX nu!

Convex Finance (CVX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Convex Finance (CVX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 407.13M $ 407.13M $ 407.13M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 98.91M $ 98.91M $ 98.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 Alle tiders Lav: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 Nuværende pris: $ 4.116 $ 4.116 $ 4.116 Få mere at vide om Convex Finance (CVX) pris

Convex Finance (CVX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Convex Finance (CVX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CVX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CVX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CVX's tokenomics, kan du udforske CVX tokens live-pris!

Sådan køber du CVX Er du interesseret i at tilføje Convex Finance (CVX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CVX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CVX på MEXC nu!

Convex Finance (CVX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CVX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CVX prishistorikken nu!

CVX Prisprediktion Vil du vide, hvor CVX måske er på vej hen? Vores CVX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CVX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!