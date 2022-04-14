Milady Cult (CULT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Milady Cult (CULT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Milady Cult (CULT) Information CULT is a meme coin. Officiel hjemmeside: https://cult.inc/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0000000000c5dc95539589fbD24BE07c6C14eCa4 Køb CULT nu!

Milady Cult (CULT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Milady Cult (CULT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 155.30M $ 155.30M $ 155.30M Alle tiders Høj: $ 0.00899 $ 0.00899 $ 0.00899 Alle tiders Lav: $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 Nuværende pris: $ 0.001553 $ 0.001553 $ 0.001553 Få mere at vide om Milady Cult (CULT) pris

Milady Cult (CULT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Milady Cult (CULT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CULT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CULT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CULT's tokenomics, kan du udforske CULT tokens live-pris!

Sådan køber du CULT Er du interesseret i at tilføje Milady Cult (CULT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CULT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CULT på MEXC nu!

Milady Cult (CULT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CULT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CULT prishistorikken nu!

CULT Prisprediktion Vil du vide, hvor CULT måske er på vej hen? Vores CULT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CULT Tokens prisprediktion nu!

