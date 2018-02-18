Cortex (CTXC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cortex (CTXC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cortex (CTXC) Information Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps. Officiel hjemmeside: http://www.cortexlabs.ai/ Hvidbog: https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en Block Explorer: https://cerebro.cortexlabs.ai/ Køb CTXC nu!

Cortex (CTXC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cortex (CTXC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.91M $ 16.91M $ 16.91M Samlet udbud $ 299.79M $ 299.79M $ 299.79M Cirkulerende forsyning $ 231.72M $ 231.72M $ 231.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.87M $ 21.87M $ 21.87M Alle tiders Høj: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Alle tiders Lav: $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 Nuværende pris: $ 0.07296 $ 0.07296 $ 0.07296 Få mere at vide om Cortex (CTXC) pris

Cortex (CTXC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cortex (CTXC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTXC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTXC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTXC's tokenomics, kan du udforske CTXC tokens live-pris!

Cortex (CTXC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CTXC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CTXC prishistorikken nu!

CTXC Prisprediktion Vil du vide, hvor CTXC måske er på vej hen? Vores CTXC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CTXC Tokens prisprediktion nu!

