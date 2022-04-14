ChainSwap (CSWAP) Tokenomics

ChainSwap (CSWAP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i ChainSwap (CSWAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

ChainSwap (CSWAP) Information

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

Officiel hjemmeside:
https://www.chainswap.tech/
Hvidbog:
https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca

ChainSwap (CSWAP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ChainSwap (CSWAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 924.29M
$ 924.29M$ 924.29M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 11.58M
$ 11.58M$ 11.58M
Alle tiders Høj:
$ 0.215
$ 0.215$ 0.215
Alle tiders Lav:
$ 0.001302420935978168
$ 0.001302420935978168$ 0.001302420935978168
Nuværende pris:
$ 0.01158
$ 0.01158$ 0.01158

ChainSwap (CSWAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for ChainSwap (CSWAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CSWAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CSWAP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CSWAP's tokenomics, kan du udforske CSWAP tokens live-pris!

Sådan køber du CSWAP

Er du interesseret i at tilføje ChainSwap (CSWAP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CSWAP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

ChainSwap (CSWAP) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CSWAP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CSWAP Prisprediktion

Vil du vide, hvor CSWAP måske er på vej hen? Vores CSWAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.