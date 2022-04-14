ChainSwap (CSWAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i ChainSwap (CSWAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ChainSwap (CSWAP) Information ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. Officiel hjemmeside: https://www.chainswap.tech/ Hvidbog: https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca Køb CSWAP nu!

ChainSwap (CSWAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ChainSwap (CSWAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.70M $ 10.70M $ 10.70M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 924.29M $ 924.29M $ 924.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M Alle tiders Høj: $ 0.215 $ 0.215 $ 0.215 Alle tiders Lav: $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 Nuværende pris: $ 0.01158 $ 0.01158 $ 0.01158 Få mere at vide om ChainSwap (CSWAP) pris

ChainSwap (CSWAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ChainSwap (CSWAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CSWAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CSWAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CSWAP's tokenomics, kan du udforske CSWAP tokens live-pris!

