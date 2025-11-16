Cisco Systems (CSCOON) Tokenomics

Cisco Systems (CSCOON) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Cisco Systems (CSCOON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:46:52 (UTC+8)
Cisco Systems (CSCOON) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cisco Systems (CSCOON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.93M
Samlet udbud
$ 24.79K
Cirkulerende forsyning
$ 24.79K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.93M
Alle tiders Høj:
$ 80.4
Alle tiders Lav:
$ 66.14352617950215
Nuværende pris:
$ 77.84
Cisco Systems (CSCOON) Information

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Officiel hjemmeside:
https://app.ondo.finance/assets/cscoon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x980a1001ee94e54142b231f44C7CA7c9DF71FBe1

Cisco Systems (CSCOON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Cisco Systems (CSCOON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CSCOON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CSCOON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CSCOON's tokenomics, kan du udforske CSCOON tokens live-pris!

Sådan køber du CSCOON

Er du interesseret i at tilføje Cisco Systems (CSCOON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CSCOON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Cisco Systems (CSCOON) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CSCOON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CSCOON Prisprediktion

Vil du vide, hvor CSCOON måske er på vej hen? Vores CSCOON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

