Køb kryptoMarkeder
Den direkte Cisco Systems pris i dag er 75.17 USD. Følg med i realtid CSCOON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CSCOON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Cisco Systems Logo

Cisco Systems-kurs(CSCOON)

1 CSCOON til USD direkte pris:

$75.25
+0.15%1D
USD
Cisco Systems (CSCOON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:12:46 (UTC+8)

Cisco Systems (CSCOON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 72.52
24H lav
$ 75.49
24H høj

$ 72.52
$ 75.49
$ 73.78806448542068
$ 66.14352617950215
+0.65%

+0.15%

+6.11%

+6.11%

Cisco Systems (CSCOON) realtidsprisen er $ 75.17. I løbet af de sidste 24 timer har CSCOON handlet mellem et lavpunkt på $ 72.52 og et højdepunkt på $ 75.49, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CSCOONs højeste pris nogensinde er $ 73.78806448542068, mens den laveste pris nogensinde er $ 66.14352617950215.

Når det gælder kortsigtet performance, CSCOON har ændret sig med +0.65% i løbet af den sidste time, +0.15% i løbet af 24 timer og +6.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cisco Systems (CSCOON) Markedsinformation

No.1876

$ 1.86M
$ 59.35K
$ 1.86M
24.79K
24,788.38803392
ETH

Den nuværende markedsværdi på Cisco Systems er $ 1.86M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 59.35K. Det cirkulerende forsyning af CSCOON er 24.79K, med et samlet udbud på 24788.38803392. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.86M.

Cisco Systems (CSCOON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Cisco Systems i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.1127+0.15%
30 dage$ +6.71+9.80%
60 dage$ +35.17+87.92%
90 dage$ +35.17+87.92%
Cisco Systems Prisændring i dag

I dag CSCOON blev der registreret en ændring på $ +0.1127 (+0.15%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Cisco Systems 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +6.71 (+9.80%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Cisco Systems 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CSCOON sås en ændring af $ +35.17 (+87.92%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Cisco Systems 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +35.17 (+87.92%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Cisco Systems (CSCOON)?

Tjek Cisco SystemsPrishistorik-siden nu.

Hvad er Cisco Systems (CSCOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Cisco Systems er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCisco Systemsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCSCOONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Cisco Systems på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Cisco Systems købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Cisco Systems Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Cisco Systems (CSCOON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Cisco Systems (CSCOON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Cisco Systems.

Tjek Cisco Systems prisprediktion nu!

Cisco Systems (CSCOON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Cisco Systems (CSCOON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CSCOON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Cisco Systems (CSCOON)

Leder du efter, hvordan du køber Cisco Systems? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Cisco Systems på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

CSCOON til lokale valutaer

1 Cisco Systems(CSCOON) til VND
1,978,098.55
1 Cisco Systems(CSCOON) til AUD
A$114.2584
1 Cisco Systems(CSCOON) til GBP
57.1292
1 Cisco Systems(CSCOON) til EUR
64.6462
1 Cisco Systems(CSCOON) til USD
$75.17
1 Cisco Systems(CSCOON) til MYR
RM314.9623
1 Cisco Systems(CSCOON) til TRY
3,159.3951
1 Cisco Systems(CSCOON) til JPY
¥11,501.01
1 Cisco Systems(CSCOON) til ARS
ARS$107,847.9024
1 Cisco Systems(CSCOON) til RUB
6,042.9163
1 Cisco Systems(CSCOON) til INR
6,672.8409
1 Cisco Systems(CSCOON) til IDR
Rp1,252,832.8322
1 Cisco Systems(CSCOON) til PHP
4,411.7273
1 Cisco Systems(CSCOON) til EGP
￡E.3,550.2791
1 Cisco Systems(CSCOON) til BRL
R$403.6629
1 Cisco Systems(CSCOON) til CAD
C$105.238
1 Cisco Systems(CSCOON) til BDT
9,194.7944
1 Cisco Systems(CSCOON) til NGN
108,626.6636
1 Cisco Systems(CSCOON) til COP
$289,115.0955
1 Cisco Systems(CSCOON) til ZAR
R.1,305.7029
1 Cisco Systems(CSCOON) til UAH
3,153.3815
1 Cisco Systems(CSCOON) til TZS
T.Sh.184,240.1666
1 Cisco Systems(CSCOON) til VES
Bs16,612.57
1 Cisco Systems(CSCOON) til CLP
$70,810.14
1 Cisco Systems(CSCOON) til PKR
Rs21,228.008
1 Cisco Systems(CSCOON) til KZT
39,688.2566
1 Cisco Systems(CSCOON) til THB
฿2,421.9774
1 Cisco Systems(CSCOON) til TWD
NT$2,314.4843
1 Cisco Systems(CSCOON) til AED
د.إ275.8739
1 Cisco Systems(CSCOON) til CHF
Fr60.136
1 Cisco Systems(CSCOON) til HKD
HK$584.0709
1 Cisco Systems(CSCOON) til AMD
֏28,668.3346
1 Cisco Systems(CSCOON) til MAD
.د.م693.8191
1 Cisco Systems(CSCOON) til MXN
$1,395.1552
1 Cisco Systems(CSCOON) til SAR
ريال281.8875
1 Cisco Systems(CSCOON) til ETB
Br11,548.3671
1 Cisco Systems(CSCOON) til KES
KSh9,684.9028
1 Cisco Systems(CSCOON) til JOD
د.أ53.29553
1 Cisco Systems(CSCOON) til PLN
276.6256
1 Cisco Systems(CSCOON) til RON
лв331.4997
1 Cisco Systems(CSCOON) til SEK
kr712.6116
1 Cisco Systems(CSCOON) til BGN
лв127.0373
1 Cisco Systems(CSCOON) til HUF
Ft25,292.4499
1 Cisco Systems(CSCOON) til CZK
1,585.3353
1 Cisco Systems(CSCOON) til KWD
د.ك22.92685
1 Cisco Systems(CSCOON) til ILS
244.3025
1 Cisco Systems(CSCOON) til BOB
Bs519.4247
1 Cisco Systems(CSCOON) til AZN
127.789
1 Cisco Systems(CSCOON) til TJS
SM690.0606
1 Cisco Systems(CSCOON) til GEL
203.7107
1 Cisco Systems(CSCOON) til AOA
Kz68,900.0703
1 Cisco Systems(CSCOON) til BHD
.د.ب28.18875
1 Cisco Systems(CSCOON) til BMD
$75.17
1 Cisco Systems(CSCOON) til DKK
kr486.3499
1 Cisco Systems(CSCOON) til HNL
L1,970.9574
1 Cisco Systems(CSCOON) til MUR
3,438.2758
1 Cisco Systems(CSCOON) til NAD
$1,299.6893
1 Cisco Systems(CSCOON) til NOK
kr760.7204
1 Cisco Systems(CSCOON) til NZD
$130.7958
1 Cisco Systems(CSCOON) til PAB
B/.75.17
1 Cisco Systems(CSCOON) til PGK
K315.714
1 Cisco Systems(CSCOON) til QAR
ر.ق272.8671
1 Cisco Systems(CSCOON) til RSD
дин.7,635.7686
1 Cisco Systems(CSCOON) til UZS
soʻm894,880.8092
1 Cisco Systems(CSCOON) til ALL
L6,275.9433
1 Cisco Systems(CSCOON) til ANG
ƒ134.5543
1 Cisco Systems(CSCOON) til AWG
ƒ134.5543
1 Cisco Systems(CSCOON) til BBD
$150.34
1 Cisco Systems(CSCOON) til BAM
KM126.2856
1 Cisco Systems(CSCOON) til BIF
Fr219,721.91
1 Cisco Systems(CSCOON) til BND
$96.9693
1 Cisco Systems(CSCOON) til BSD
$75.17
1 Cisco Systems(CSCOON) til JMD
$12,030.9585
1 Cisco Systems(CSCOON) til KHR
300,680
1 Cisco Systems(CSCOON) til KMF
Fr32,022.42
1 Cisco Systems(CSCOON) til LAK
1,634,130.4021
1 Cisco Systems(CSCOON) til LKR
රු22,820.1086
1 Cisco Systems(CSCOON) til MDL
L1,275.6349
1 Cisco Systems(CSCOON) til MGA
Ar337,084.831
1 Cisco Systems(CSCOON) til MOP
P602.1117
1 Cisco Systems(CSCOON) til MVR
1,150.101
1 Cisco Systems(CSCOON) til MWK
MK130,051.617
1 Cisco Systems(CSCOON) til MZN
MT4,803.363
1 Cisco Systems(CSCOON) til NPR
रु10,632.0448
1 Cisco Systems(CSCOON) til PYG
533,105.64
1 Cisco Systems(CSCOON) til RWF
Fr109,222.01
1 Cisco Systems(CSCOON) til SBD
$618.6491
1 Cisco Systems(CSCOON) til SCR
1,026.8222
1 Cisco Systems(CSCOON) til SRD
$2,894.045
1 Cisco Systems(CSCOON) til SVC
$657.7375
1 Cisco Systems(CSCOON) til SZL
L1,299.6893
1 Cisco Systems(CSCOON) til TMT
m263.095
1 Cisco Systems(CSCOON) til TND
د.ت221.30048
1 Cisco Systems(CSCOON) til TTD
$508.9009
1 Cisco Systems(CSCOON) til UGX
Sh260,990.24
1 Cisco Systems(CSCOON) til XAF
Fr42,471.05
1 Cisco Systems(CSCOON) til XCD
$202.959
1 Cisco Systems(CSCOON) til XOF
Fr42,471.05
1 Cisco Systems(CSCOON) til XPF
Fr7,667.34
1 Cisco Systems(CSCOON) til BWP
P1,006.5263
1 Cisco Systems(CSCOON) til BZD
$151.0917
1 Cisco Systems(CSCOON) til CVE
$7,144.9085
1 Cisco Systems(CSCOON) til DJF
Fr13,305.09
1 Cisco Systems(CSCOON) til DOP
$4,815.3902
1 Cisco Systems(CSCOON) til DZD
د.ج9,769.8449
1 Cisco Systems(CSCOON) til FJD
$169.8842
1 Cisco Systems(CSCOON) til GNF
Fr647,965.4
1 Cisco Systems(CSCOON) til GTQ
Q574.2988
1 Cisco Systems(CSCOON) til GYD
$15,742.1014
1 Cisco Systems(CSCOON) til ISK
kr9,321.08

Cisco Systems Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Cisco Systems, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Cisco Systems hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Cisco Systems

Hvor meget er Cisco Systems (CSCOON) værd i dag?
Den direkte CSCOON pris i USD er 75.17 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CSCOON til USD pris?
Den aktuelle pris på CSCOONtil USD er $ 75.17. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Cisco Systems?
Markedsværdien for CSCOON er $ 1.86M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CSCOON?
Den cirkulerende forsyning af CSCOON er 24.79K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CSCOON?
CSCOON opnåede en ATH-pris på 73.78806448542068 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CSCOON?
CSCOON så en ATL-pris på 66.14352617950215 USD.
Hvad er handelsvolumen for CSCOON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CSCOON er $ 59.35K USD.
Bliver CSCOON højere i år?
CSCOON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CSCOON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Cisco Systems (CSCOON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

CSCOON-til-USD Lommeregner

Beløb

CSCOON
CSCOON
USD
USD

1 CSCOON = 75.17 USD

Handel CSCOON

CSCOON/USDT
$75.25
+0.17%

Tilmeld dig MEXC i dag

