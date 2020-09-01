Cypherium (CPH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cypherium (CPH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cypherium (CPH) Information CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated. Officiel hjemmeside: https://www.cypherium.io/ Hvidbog: https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ Block Explorer: https://cypherium.tryethernal.com/ Køb CPH nu!

Cypherium (CPH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cypherium (CPH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Samlet udbud $ 8.43B $ 8.43B $ 8.43B Cirkulerende forsyning $ 382.95M $ 382.95M $ 382.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.34M $ 55.34M $ 55.34M Alle tiders Høj: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Alle tiders Lav: $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 Nuværende pris: $ 0.006566 $ 0.006566 $ 0.006566 Få mere at vide om Cypherium (CPH) pris

Cypherium (CPH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cypherium (CPH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CPH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CPH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CPH's tokenomics, kan du udforske CPH tokens live-pris!

Sådan køber du CPH Er du interesseret i at tilføje Cypherium (CPH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CPH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CPH på MEXC nu!

Cypherium (CPH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CPH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CPH prishistorikken nu!

CPH Prisprediktion Vil du vide, hvor CPH måske er på vej hen? Vores CPH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CPH Tokens prisprediktion nu!

