COTI (COTI) Information COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business. Officiel hjemmeside: https://coti.io/ Hvidbog: https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.coti.io/ Køb COTI nu!

COTI (COTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COTI (COTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 124.36M $ 124.36M $ 124.36M Samlet udbud $ 4.91B $ 4.91B $ 4.91B Cirkulerende forsyning $ 2.29B $ 2.29B $ 2.29B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 266.51M $ 266.51M $ 266.51M Alle tiders Høj: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Alle tiders Lav: $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 Nuværende pris: $ 0.05428 $ 0.05428 $ 0.05428 Få mere at vide om COTI (COTI) pris

COTI (COTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COTI (COTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COTI's tokenomics, kan du udforske COTI tokens live-pris!

COTI (COTI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COTI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COTI prishistorikken nu!

COTI Prisprediktion Vil du vide, hvor COTI måske er på vej hen? Vores COTI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COTI Tokens prisprediktion nu!

