Core DAO (CORE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Core DAO (CORE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Core DAO (CORE) Information Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Officiel hjemmeside: https://www.coredao.org/ Hvidbog: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Block Explorer: https://scan.coredao.org/ Køb CORE nu!

Core DAO (CORE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Core DAO (CORE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M Samlet udbud $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerende forsyning $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Alle tiders Høj: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Alle tiders Lav: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 Nuværende pris: $ 0.4818 $ 0.4818 $ 0.4818 Få mere at vide om Core DAO (CORE) pris

Core DAO (CORE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Core DAO (CORE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CORE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CORE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CORE's tokenomics, kan du udforske CORE tokens live-pris!

Sådan køber du CORE Er du interesseret i at tilføje Core DAO (CORE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CORE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CORE på MEXC nu!

Core DAO (CORE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CORE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CORE prishistorikken nu!

CORE Prisprediktion Vil du vide, hvor CORE måske er på vej hen? Vores CORE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CORE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!