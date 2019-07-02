Chiliz (CHZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chiliz (CHZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chiliz (CHZ) Information Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG. Officiel hjemmeside: https://www.chiliz.com/ Hvidbog: https://www.chiliz.com/docs/CHZ_whitepaper.pdf Block Explorer: https://scan.chiliz.com/ Køb CHZ nu!

Chiliz (CHZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chiliz (CHZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 392.70M $ 392.70M $ 392.70M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.94781 $ 0.94781 $ 0.94781 Alle tiders Lav: $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 Nuværende pris: $ 0.04017 $ 0.04017 $ 0.04017 Få mere at vide om Chiliz (CHZ) pris

Chiliz (CHZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chiliz (CHZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHZ's tokenomics, kan du udforske CHZ tokens live-pris!

Sådan køber du CHZ Er du interesseret i at tilføje Chiliz (CHZ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CHZ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CHZ på MEXC nu!

Chiliz (CHZ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CHZ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CHZ prishistorikken nu!

CHZ Prisprediktion Vil du vide, hvor CHZ måske er på vej hen? Vores CHZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHZ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!