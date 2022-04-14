CHR (CHR) Tokenomics Få vigtig indsigt i CHR (CHR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CHR (CHR) Information Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 Officiel hjemmeside: https://chromia.com/ Hvidbog: https://chromia.com/documents/Chromia-_-Platform-white-paper2019.pdf Block Explorer: https://explorer.chromia.com/Mainnet Køb CHR nu!

CHR (CHR) Tokenomics og prisanalyse

Markedsværdi: $ 78.14M
Samlet udbud $ 978.06M
Cirkulerende forsyning $ 845.53M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 90.39M
Alle tiders Høj: $ 0.3532
Alle tiders Lav: $ 0.00852539841207
Nuværende pris: $ 0.09242

CHR (CHR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CHR (CHR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHR's tokenomics, kan du udforske CHR tokens live-pris!

