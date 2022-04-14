CHR (CHR) Tokenomics
CHR (CHR) Information
Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2
CHR (CHR) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CHR (CHR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
CHR (CHR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for CHR (CHR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal CHR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange CHR tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår CHR's tokenomics, kan du udforske CHR tokens live-pris!
Sådan køber du CHR
Er du interesseret i at tilføje CHR (CHR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CHR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
CHR (CHR) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for CHR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
CHR Prisprediktion
Vil du vide, hvor CHR måske er på vej hen? Vores CHR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.