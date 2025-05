CHR

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

NavnCHR

RangNo.420

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.38%

Cirkulationsforsyning842,831,914.378197

Max Udbud978,064,789

Samlet Udbud842,831,914.378197

Cirkulationshastighed0.8617%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.4996914759745297,2021-11-20

Laveste pris0.00852539841207,2020-03-13

Offentlig blockchainCHROMIA

Sektor

Social Media

