Chimpzee (CHMPZ) Information Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Officiel hjemmeside: https://www.chimpzee.io Hvidbog: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD Køb CHMPZ nu!

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chimpzee (CHMPZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 891.00K $ 891.00K $ 891.00K Alle tiders Høj: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 Alle tiders Lav: $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 Nuværende pris: $ 0.00004455 $ 0.00004455 $ 0.00004455 Få mere at vide om Chimpzee (CHMPZ) pris

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chimpzee (CHMPZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHMPZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHMPZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHMPZ's tokenomics, kan du udforske CHMPZ tokens live-pris!

