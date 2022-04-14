Chirp (CHIRP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chirp (CHIRP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chirp (CHIRP) Information Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain. Officiel hjemmeside: https://chirptoken.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/dsh5kkqw84b5qsxz Block Explorer: https://chirptoken.io/explorer/ Køb CHIRP nu!

Chirp (CHIRP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chirp (CHIRP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 74.25M $ 74.25M $ 74.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.24M $ 20.24M $ 20.24M Alle tiders Høj: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Alle tiders Lav: $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 Nuværende pris: $ 0.06746 $ 0.06746 $ 0.06746 Få mere at vide om Chirp (CHIRP) pris

Chirp (CHIRP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chirp (CHIRP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHIRP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHIRP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHIRP's tokenomics, kan du udforske CHIRP tokens live-pris!

Sådan køber du CHIRP Er du interesseret i at tilføje Chirp (CHIRP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CHIRP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CHIRP på MEXC nu!

Chirp (CHIRP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CHIRP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CHIRP prishistorikken nu!

CHIRP Prisprediktion Vil du vide, hvor CHIRP måske er på vej hen? Vores CHIRP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHIRP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!