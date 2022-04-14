ChangeX (CHANGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i ChangeX (CHANGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ChangeX (CHANGE) Information ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account. Officiel hjemmeside: https://changex.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7051faED0775f664a0286Af4F75ef5ed74e02754 Køb CHANGE nu!

ChangeX (CHANGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ChangeX (CHANGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Alle tiders Høj: $ 0.132996 $ 0.132996 $ 0.132996 Alle tiders Lav: $ 0.002021459160009139 $ 0.002021459160009139 $ 0.002021459160009139 Nuværende pris: $ 0.00240301 $ 0.00240301 $ 0.00240301 Få mere at vide om ChangeX (CHANGE) pris

ChangeX (CHANGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ChangeX (CHANGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHANGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHANGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHANGE's tokenomics, kan du udforske CHANGE tokens live-pris!

