CYGNUS (CGN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CYGNUS (CGN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
CYGNUS (CGN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CYGNUS (CGN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 18.90M
$ 18.90M$ 18.90M
Alle tiders Høj:
$ 0.04822
$ 0.04822$ 0.04822
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.00189
$ 0.00189$ 0.00189

CYGNUS (CGN) Information

Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

Officiel hjemmeside:
https://www.cygnus.finance/
Hvidbog:
https://wiki.cygnus.finance/whitepaper
Block Explorer:
"https://basescan.org/token/0x2e6C4BD1C947e195645d2B920b827498cfAa6766

CYGNUS (CGN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CYGNUS (CGN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CGN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CGN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CGN's tokenomics, kan du udforske CGN tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

