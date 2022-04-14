Cere Network (CERE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cere Network (CERE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cere Network (CERE) Information Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. Officiel hjemmeside: https://www.cere.network Hvidbog: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6 Køb CERE nu!

Cere Network (CERE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cere Network (CERE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1 $ 1 $ 1 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0011914 $ 0.0011914 $ 0.0011914 Få mere at vide om Cere Network (CERE) pris

Cere Network (CERE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cere Network (CERE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CERE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CERE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CERE's tokenomics, kan du udforske CERE tokens live-pris!

