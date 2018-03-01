Centrality (CENNZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Centrality (CENNZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Centrality (CENNZ) Information Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://cennz.net/ Hvidbog: https://centrality.ai/wp-content/uploads/2018/11/Centrality_Whitepaper_06112018.pdf Block Explorer: https://uncoverexplorer.com/asset/CENNZ Køb CENNZ nu!

Centrality (CENNZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Centrality (CENNZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.45299 $ 0.45299 $ 0.45299 Alle tiders Lav: $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 Nuværende pris: $ 0.001928 $ 0.001928 $ 0.001928 Få mere at vide om Centrality (CENNZ) pris

Centrality (CENNZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Centrality (CENNZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CENNZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CENNZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CENNZ's tokenomics, kan du udforske CENNZ tokens live-pris!

Sådan køber du CENNZ Er du interesseret i at tilføje Centrality (CENNZ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CENNZ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CENNZ på MEXC nu!

Centrality (CENNZ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CENNZ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CENNZ prishistorikken nu!

CENNZ Prisprediktion Vil du vide, hvor CENNZ måske er på vej hen? Vores CENNZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CENNZ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!