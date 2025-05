CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

NavnCENNZ

RangNo.1625

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning1,200,000,000

Max Udbud0

Samlet Udbud1,200,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2018-03-01 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.12 USDT

Alle tiders høj0.541558027267456,2018-04-25

Laveste pris0.002151041182774997,2025-04-10

Offentlig blockchainCENNZ

IndledningCentrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.