Celer Network (CELR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Celer Network (CELR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Celer Network (CELR) Information Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. Officiel hjemmeside: https://www.celer.network/# Hvidbog: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 Køb CELR nu!

Celer Network (CELR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Celer Network (CELR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.36M $ 60.36M $ 60.36M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 7.78B $ 7.78B $ 7.78B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.55M $ 77.55M $ 77.55M Alle tiders Høj: $ 0.1985 $ 0.1985 $ 0.1985 Alle tiders Lav: $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 Nuværende pris: $ 0.007755 $ 0.007755 $ 0.007755 Få mere at vide om Celer Network (CELR) pris

Celer Network (CELR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Celer Network (CELR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CELR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CELR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CELR's tokenomics, kan du udforske CELR tokens live-pris!

Sådan køber du CELR Er du interesseret i at tilføje Celer Network (CELR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CELR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CELR på MEXC nu!

Celer Network (CELR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CELR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CELR prishistorikken nu!

CELR Prisprediktion Vil du vide, hvor CELR måske er på vej hen? Vores CELR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CELR Tokens prisprediktion nu!

