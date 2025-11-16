Courage The Dog (CCDOG) Tokenomics

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Courage The Dog (CCDOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:22:31 (UTC+8)
USD

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Courage The Dog (CCDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 275.70K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 275.70K
Alle tiders Høj:
$ 0.007954
Alle tiders Lav:
$ 0.000171937390596114
Nuværende pris:
$ 0.0002757
Courage The Dog (CCDOG) Information

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Officiel hjemmeside:
https://couragethedog.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x1165ecebfa6693cf64ac5ef49f1b32e8acbffe01

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Courage The Dog (CCDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CCDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CCDOG tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CCDOG's tokenomics, kan du udforske CCDOG tokens live-pris!

Sådan køber du CCDOG

Er du interesseret i at tilføje Courage The Dog (CCDOG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CCDOG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Courage The Dog (CCDOG) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CCDOG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CCDOG Prisprediktion

Vil du vide, hvor CCDOG måske er på vej hen? Vores CCDOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

