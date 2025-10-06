UdvekslingDEX+
Den direkte Courage The Dog pris i dag er 0.000408 USD. Følg med i realtid CCDOG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CCDOG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Courage The Dog Logo

Courage The Dog-kurs(CCDOG)

1 CCDOG til USD direkte pris:

$0.000408
$0.000408$0.000408
+3.55%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:07:05 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00031
$ 0.00031$ 0.00031
24H lav
$ 0.000514
$ 0.000514$ 0.000514
24H høj

$ 0.00031
$ 0.00031$ 0.00031

$ 0.000514
$ 0.000514$ 0.000514

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209

$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114$ 0.000171937390596114

-14.47%

+3.55%

-16.23%

-16.23%

Courage The Dog (CCDOG) realtidsprisen er $ 0.000408. I løbet af de sidste 24 timer har CCDOG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00031 og et højdepunkt på $ 0.000514, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CCDOGs højeste pris nogensinde er $ 0.007338398743725209, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000171937390596114.

Når det gælder kortsigtet performance, CCDOG har ændret sig med -14.47% i løbet af den sidste time, +3.55% i løbet af 24 timer og -16.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Courage The Dog (CCDOG) Markedsinformation

No.2620

$ 408.00K
$ 408.00K$ 408.00K

$ 11.40K
$ 11.40K$ 11.40K

$ 408.00K
$ 408.00K$ 408.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Courage The Dog er $ 408.00K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 11.40K. Det cirkulerende forsyning af CCDOG er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 408.00K.

Courage The Dog (CCDOG) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Courage The Dog i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00001399+3.55%
30 dage$ -0.001409-77.55%
60 dage$ -0.001508-78.71%
90 dage$ -0.001333-76.57%
Courage The Dog Prisændring i dag

I dag CCDOG blev der registreret en ændring på $ +0.00001399 (+3.55%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Courage The Dog 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.001409 (-77.55%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Courage The Dog 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CCDOG sås en ændring af $ -0.001508 (-78.71%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Courage The Dog 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.001333 (-76.57%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Courage The Dog (CCDOG)?

Tjek Courage The DogPrishistorik-siden nu.

Hvad er Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCourage The Doginvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCCDOGtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Courage The Dog på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Courage The Dog købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Courage The Dog Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Courage The Dog (CCDOG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Courage The Dog (CCDOG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Courage The Dog.

Tjek Courage The Dog prisprediktion nu!

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Courage The Dog (CCDOG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CCDOG Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Courage The Dog (CCDOG)

Leder du efter, hvordan du køber Courage The Dog? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Courage The Dog på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Courage The Dog Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Courage The Dog, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Courage The Dog hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Courage The Dog

Hvor meget er Courage The Dog (CCDOG) værd i dag?
Den direkte CCDOG pris i USD er 0.000408 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CCDOG til USD pris?
Den aktuelle pris på CCDOGtil USD er $ 0.000408. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Courage The Dog?
Markedsværdien for CCDOG er $ 408.00K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CCDOG?
Den cirkulerende forsyning af CCDOG er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CCDOG?
CCDOG opnåede en ATH-pris på 0.007338398743725209 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CCDOG?
CCDOG så en ATL-pris på 0.000171937390596114 USD.
Hvad er handelsvolumen for CCDOG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CCDOG er $ 11.40K USD.
Bliver CCDOG højere i år?
CCDOG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CCDOG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Courage The Dog (CCDOG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

CCDOG-til-USD Lommeregner

Beløb

CCDOG
CCDOG
USD
USD

1 CCDOG = 0.000408 USD

Handel CCDOG

CCDOG/USDT
$0.000408
$0.000408$0.000408
+3.55%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

