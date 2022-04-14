CATS (CATS) Tokenomics Få vigtig indsigt i CATS (CATS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CATS (CATS) Information CATS is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Officiel hjemmeside: https://www.catshouse.live/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQA3AshPEVly8wQ6mZincrKC_CkJSKXqqjyg0VMsVjF_CATS?section=code Køb CATS nu!

CATS (CATS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CATS (CATS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 600.00B $ 600.00B $ 600.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Alle tiders Høj: $ 0.000375 $ 0.000375 $ 0.000375 Alle tiders Lav: $ 0.000002006592446327 $ 0.000002006592446327 $ 0.000002006592446327 Nuværende pris: $ 0.000002946 $ 0.000002946 $ 0.000002946 Få mere at vide om CATS (CATS) pris

CATS (CATS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CATS (CATS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATS's tokenomics, kan du udforske CATS tokens live-pris!

