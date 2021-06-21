swarm (BZZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i swarm (BZZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

swarm (BZZ) Information Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.ethswarm.org/ Hvidbog: https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb Køb BZZ nu!

swarm (BZZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for swarm (BZZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M Samlet udbud $ 63.15M $ 63.15M $ 63.15M Cirkulerende forsyning $ 52.60M $ 52.60M $ 52.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M Alle tiders Høj: $ 28 $ 28 $ 28 Alle tiders Lav: $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 Nuværende pris: $ 0.1352 $ 0.1352 $ 0.1352 Få mere at vide om swarm (BZZ) pris

swarm (BZZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for swarm (BZZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BZZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BZZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BZZ's tokenomics, kan du udforske BZZ tokens live-pris!

