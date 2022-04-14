BVM Network (BVM) Tokenomics Få vigtig indsigt i BVM Network (BVM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BVM Network (BVM) Information BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol. Officiel hjemmeside: https://bvm.network/ Hvidbog: https://cdn.bvm.network/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.bvm.network/ Køb BVM nu!

BVM Network (BVM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BVM Network (BVM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 389.16K $ 389.16K $ 389.16K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 24.82M $ 24.82M $ 24.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 6.98 $ 6.98 $ 6.98 Alle tiders Lav: $ 0.014074381400629122 $ 0.014074381400629122 $ 0.014074381400629122 Nuværende pris: $ 0.01568 $ 0.01568 $ 0.01568 Få mere at vide om BVM Network (BVM) pris

BVM Network (BVM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BVM Network (BVM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BVM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BVM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BVM's tokenomics, kan du udforske BVM tokens live-pris!

Sådan køber du BVM Er du interesseret i at tilføje BVM Network (BVM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BVM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BVM på MEXC nu!

BVM Network (BVM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BVM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BVM prishistorikken nu!

BVM Prisprediktion Vil du vide, hvor BVM måske er på vej hen? Vores BVM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BVM Tokens prisprediktion nu!

