Bovine Verse Game (BVG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bovine Verse Game (BVG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Bovine Verse Game (BVG) Information BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn! Officiel hjemmeside: https://www.bovine-verse.games/ Hvidbog: https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351 Køb BVG nu!

Bovine Verse Game (BVG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bovine Verse Game (BVG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.24999 $ 3.24999 $ 3.24999 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0831 $ 0.0831 $ 0.0831 Få mere at vide om Bovine Verse Game (BVG) pris

Bovine Verse Game (BVG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bovine Verse Game (BVG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BVG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BVG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BVG's tokenomics, kan du udforske BVG tokens live-pris!

Bovine Verse Game (BVG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BVG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BVG prishistorikken nu!

BVG Prisprediktion Vil du vide, hvor BVG måske er på vej hen? Vores BVG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BVG Tokens prisprediktion nu!

