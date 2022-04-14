Pepe Buldak (BUL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepe Buldak (BUL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepe Buldak (BUL) Information Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value. Officiel hjemmeside: https://pepebuldak.io/ Hvidbog: https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183 Køb BUL nu!

Pepe Buldak (BUL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepe Buldak (BUL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.000003762 $ 0.000003762 $ 0.000003762 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00000026073 $ 0.00000026073 $ 0.00000026073 Få mere at vide om Pepe Buldak (BUL) pris

Pepe Buldak (BUL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepe Buldak (BUL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUL's tokenomics, kan du udforske BUL tokens live-pris!

Sådan køber du BUL Er du interesseret i at tilføje Pepe Buldak (BUL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BUL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BUL på MEXC nu!

Pepe Buldak (BUL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BUL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BUL prishistorikken nu!

BUL Prisprediktion Vil du vide, hvor BUL måske er på vej hen? Vores BUL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!