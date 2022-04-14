Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcoin Bam (BTCBAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcoin Bam (BTCBAM) Information Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Officiel hjemmeside: https://www.btcbam.com/ Hvidbog: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Køb BTCBAM nu!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Bam (BTCBAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 502.43K $ 502.43K $ 502.43K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Alle tiders Høj: $ 22 $ 22 $ 22 Alle tiders Lav: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 Nuværende pris: $ 0.04889 $ 0.04889 $ 0.04889 Få mere at vide om Bitcoin Bam (BTCBAM) pris

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin Bam (BTCBAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTCBAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTCBAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTCBAM's tokenomics, kan du udforske BTCBAM tokens live-pris!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BTCBAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BTCBAM prishistorikken nu!

