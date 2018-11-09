BitcoinSV (BSV) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitcoinSV (BSV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitcoinSV (BSV) Information The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably. Officiel hjemmeside: https://www.bsvblockchain.org/ Block Explorer: https://whatsonchain.com/ Køb BSV nu!

BitcoinSV (BSV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitcoinSV (BSV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 554.57M $ 554.57M $ 554.57M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 495.1033 $ 495.1033 $ 495.1033 Alle tiders Lav: $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 Nuværende pris: $ 27.86 $ 27.86 $ 27.86 Få mere at vide om BitcoinSV (BSV) pris

BitcoinSV (BSV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitcoinSV (BSV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BSV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BSV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BSV's tokenomics, kan du udforske BSV tokens live-pris!

Sådan køber du BSV Er du interesseret i at tilføje BitcoinSV (BSV) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BSV, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BSV på MEXC nu!

BitcoinSV (BSV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BSV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BSV prishistorikken nu!

BSV Prisprediktion Vil du vide, hvor BSV måske er på vej hen? Vores BSV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BSV Tokens prisprediktion nu!

